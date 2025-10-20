Tekvando Milli Takımı, Çin'de Dünya Şampiyonası İçin Hazır - Son Dakika
Tekvando Milli Takımı, Çin'de Dünya Şampiyonası İçin Hazır

20.10.2025 10:39
Türkiye Tekvando Milli Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası için Çin'e ulaştı. 16 sporcu mücadele edecek.

Tekvando Milli Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nın yapılacağı Çin'e ulaştı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Wuxi kentinde 24-30 Ekim tarihlerinde 181 ülkeden 989 sporcunun katılımıyla düzenlenecek şampiyonada, 16 milli tekvandocu tatamiye çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu, şampiyonada genç ağırlıklı bir takımla mücadele edeceklerini belirterek, "Uzun süredir devam eden hazırlıklarımızın sonuna geldik. Genç ama önemli başarılar elde etmiş potansiyelli sporculardan oluşan bir kadromuz var. Yine çok önemli tecrübeye sahip başarılı sporcularımızla harman olmuş bir ekibe sahibiz. Hepsi buraya hak ederek geldi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız. Teknik ekip ve sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çin'de başarı kovalayacak ay-yıldızlı kafilede yer alan sporcular şunlar:

Kadınlar

46 kilo: Emine Göğebakan

49 kilo: Elif Sude Akgül

53 kilo: Merve Dinçel Kavurat

57 kilo: Hatice Kübra İlgün

62 kilo: Şevval Çakal

67 kilo: İkra Kayır

73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar

+73 kilo: Nafia Kuş Aydın

Erkekler

54 kilo: Furkan Ubeyde Çamoğlu

58 kilo: Yusuf Badem

63 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu

68 kilo: Berkay Erer

74 kilo: Ömer Furkan Körpe

80 kilo: Yiğithan Kılıç

87 kilo: Orkun Ateşli

+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli

Bu arada erkekler 74 kiloda sakatlanan Mehmet Kani Polat'ın yerine Ömer Furkan Körpe kadroya dahil edildi.

Kaynak: AA

