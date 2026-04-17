Tekvandocu kardeşlerin hedefi 2028 Olimpiyatları\'nda altın madalya

Şampiyon tekvandocu kardeşler Sude Yaren Uzunçavdar ve Sıla Irmak Uzunçavdar, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda kürsünün en üst basamağına çıkarak Türkiye'ye kadınlar tekvandoda ilk altın madalyayı getirmek istiyor.

Sude Yaren Uzunçavdar ve Sıla Irmak Uzunçavdar ile milli takım antrenörlüğü yapan babaları Serkan Uzunçavdar, AA muhabirine hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl katıldığı organizasyonlarda elde ettiği şampiyonluklarla dikkati çeken Sude Yaren Uzunçavdar, 2025'in en iyi sporcularından biri olduğunun altını çizdi.

Geride kalan yıl kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazanan Sude Yaren, "Universiad'la beraber 3 dünya şampiyonluğu kazandım. 20 yaşına bakılınca ulaşılmamış bir başarı. Dört kez Avrupa, iki kez İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu kazandım. Bu şekilde 2028 yoluma çok güzel şekilde başladım ve aynı tempoyla devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyatlara katılmayı garantilemek istiyorum"

Avrupa Şampiyonası'nda beşinci kez zirveye çıkmak için mücadele edeceğini vurgulayan Sude Yaren Uzunçavdar, organizasyondaki favori isimlerden biri olduğunu dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası'nın ardından Grand Prix serilerine ve 2027 yılında da Dünya Şampiyonası'na katılacağını belirten 20 yaşındaki sporcu, şunları söyledi:

"Grand Prix serilerinde şampiyon olup, seneye de dünya şampiyonluğunu elde edip olimpiyatlara katılmayı garantilemek istiyorum. Olimpiyatlarda mental savaş oluyor. Bir sıklette 16 kişi gidiyor ve bu kişilerle bütün turnuvalarda maç yapıyoruz. Mental durumunu iyi yöneten orada şampiyon olur. Ben de şampiyonluğa yakın isimlerdenim. Bugüne kadar tekvandoda kadınlarda altın madalya yok. Bugüne kadar altın madalyaya en çok yaklaşan isim, şu anda antrenörümüz olan Nur Tatar. İnşallah hem ben hem de kız kardeşim onu geçerek olimpiyatlarda altın madalya almak istiyoruz."

Sıla Irmak Uzunçavdar: "Ablam olimpiyatlara çok yakın bir isim, ben de öyleyim"

Geçen yıl iki hafta içinde 21 yaş altında dünya ikincisi ve gençlerde Avrupa üçüncüsü olan Sıla Irmak Uzunçavdar, ayrıca 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) gümüş madalya kazandı.

21 yaş altındaki dünya ikinciliğinin kendisini Grand Prix serilerine taşıdığının altını çizen 17 yaşındaki sporcu, Los Angeles 2028 Olimpiyatları hedefi için şunları kaydetti:

"Ablam olimpiyatlara çok yakın bir isim, ben de öyleyim. Grand Prix serileri bizi olimpiyatlara daha da yaklaştıracak. Hedefimiz önümüzdeki sene yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası. Hedefimiz ülkemize olimpiyat altın madalyası getirmek, ilk madalyaları iki kız kardeş olarak kazanmak istiyoruz."

"İnşallah tekrar görüşmek nasip olur"

Elde ettikleri başarıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen iki sporcu, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Sıla Irmak Uzunçavdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiği için gurur duyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanından takdir almak çok önemli ve güzel. Bu bizi çok mutlu etti. İnşallah tekrar görüşmek nasip olur." diye konuştu.

Sude Yaren Uzunçavdar ise "Cumhurbaşkanımız beni çocukluktan bu yana takip ediyor. Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya önem veriyor. Bizi desteklediğini bilmek bizi çok motive ediyor. Kendisiyle bir araya geldiğimizde heyecanlanmıştık. Bu fırsatı yakaladığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

20 yaşında birçok rekora imza attığını aktaran Sude Yaren Uzunçavdar, kardeşi Sıla Irmak Uzunçavdar'ın kendisinden daha iyi bir sporcu olacağına inandığını vurgulayarak, "Hep söylerim, 20 yaşında kırdığım rekorları ancak kardeşim geçer. Benden daha iyi bir sporcu olacağına inancım tam. Burada tatlı bir rekabet olması çok iyi. Onu en üstte görmek beni gururlandırıyor." açıklamasında bulundu.

Her iki tekvandocu da Türkiye Sigortanın kendilerine verdiği desteğe dikkati çekerek, "İlbank Spor Kulübü ve Türkiye Sigortanın desteğini çok yakından hissediyoruz. Bunlar önemli faktörler. Arkamızda bizi destekleyenlerin olması motivasyonumuzu artırıyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve federasyon başkanımız Bahri Tanrıkulu'na çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Serkan Uzunçavdar: "Hedefimiz Los Angeles 2028 Olimpiyatları"

Milli takım antrenörlüğü yapan Serkan Uzunçavdar, iki kızının başarılarıyla gururlandığını belirtti.

Üç nesildir Türk tekvandosuna hizmet ettiklerinin altını çizen Uzunçavdar, "Milli takım antrenörüyüm. İki kızım milli takımda ülkemizi temsil ediyor. Dört ay önce Kenya'da 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası vardı. Ben milli takımımızın yöneticisiydim. Büyük kızım Sude şampiyon oldu, küçük kızım Sıla ikinci oldu. Ülkemiz de genel klasmanda dünya şampiyonu oldu. Bunda Sude ve Sıla'nın payı yüksek. Antrenmanlarımız devam ediyor. Şimdiki hedefimiz Los Angeles 2028 Olimpiyatları. İki kızım da koordineli ve disiplinli şekilde çalışıyor. Her zaman daha iyisi için çalışıyorlar. Haziran ayında Roma'da Grand Prix var. Orada mücadele edecek en genç sporcu Sıla olacak. Geçen hafta Antalya'da büyükler kategorisinde tek altın madalya ondan geldi. Şu anda performansları yüksek gidiyor. Sıla bu sene bütün müsabakalarda birinci oldu, yalnızca Belçika'da ikinci oldu. Gençler kategorisinden çıktı ve bu başarıları büyükler kategorisinde yaptı. Sude de kendisini ispat etmiş bir sporcu. Bu durum Los Angeles 2028 yolunu açacaktır diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Her iki sporcuya destek veren Türkiye Sigortanın kurumsal iletişim direktörü Selda Çamlıbel de Sude ve Sıla'nın Los Angeles 2028 Olimpiyatları yolculuğunda yanlarında olduklarını dile getirerek, "2028 süreci heyecanlı geçiyor. Sadece tekvando değil, basketbol ve ampute futbol takımına da desteklerimiz sürüyor. Bizim bireysel sporcularımız da var. Sude ve Sıla'ya bu yolculukta eşlik ediyoruz. Hazırlıklarını en iyi şekilde gerçekleştirmelerini, ülkelerini gururlandırmalarını heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.