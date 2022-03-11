Filistin Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Jaser, Metin Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika
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Filistin Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Jaser, Metin Şahin'i ziyaret etti

11.03.2022 10:43
Filistin Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Jaser, Metin Şahin'i ziyaret etti

Filistin Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Fadi Jaser, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Filistin Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Fadi Jaser, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Filistin Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayman Abuhatab'ın da bulunduğu ziyarette Fadi Jaser, Filistin'de tekvandonun gelişimi için Türkiye'nin verdiği desteğin önemini vurguladı.

Türkiye'nin her yıl Filistin'de yapılan uluslararası turnuvaya katılmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Jaser, Türkiye ile ortak çalışmalara devam etmek istediklerini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Metin Şahin de, "Filistin, bizim için çok önemli bir ülke. Her zaman yanlarındayız. Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da kardeş ülkemizde tekvandonun gelişimi için üstümüze düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Filistin Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Jaser, Metin Şahin'i ziyaret etti
Filistin Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Jaser, Metin Şahin'i ziyaret etti
Filistin Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Jaser, Metin Şahin'i ziyaret etti

YORUMLAR
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Togo Cumhuriyeti, Metin Şahin, Filistin, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Filistin Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Jaser, Metin Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika


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