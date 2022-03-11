Filistin Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Jaser, Metin Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika

Filistin Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Fadi Jaser, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Filistin Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayman Abuhatab'ın da bulunduğu ziyarette Fadi Jaser, Filistin'de tekvandonun gelişimi için Türkiye'nin verdiği desteğin önemini vurguladı.

Türkiye'nin her yıl Filistin'de yapılan uluslararası turnuvaya katılmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Jaser, Türkiye ile ortak çalışmalara devam etmek istediklerini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Metin Şahin de, "Filistin, bizim için çok önemli bir ülke. Her zaman yanlarındayız. Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da kardeş ülkemizde tekvandonun gelişimi için üstümüze düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.