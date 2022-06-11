Tekvandoda Mersin şampiyonu Cansu Nayman oldu - Son Dakika
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Tekvandoda Mersin şampiyonu Cansu Nayman oldu

11.06.2022 10:56
Tekvandoda Mersin şampiyonu Cansu Nayman oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, spor alanında başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, spor alanında başarılarına bir yenisini daha ekledi. 'Kır Çiçekleri Projesi' çerçevesinde eğitim ve öğretim hayatına yatılı olarak devam eden sporcu öğrenciler ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK) sporcuları, katıldıkları şampiyonalarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2022 yılı programında yer alan ve 6 Haziran'da Mersin'de başlayan Mersin Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri sporcu öğrencisi Cansu Nayman 51 kilogramda şampiyon olurken, MSK sporcusu Yıldız Tek aynı sıklette 2'inci oldu. Şampiyonada 33 kilogramda mücadele eden MSK sporcusu Yağmur Tek ise kendi sıkletinde şampiyon oldu. MSK'lı tekvandocu Nuri Nisir, Mersin Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 37 kilogramda şampiyon olurken, Ali Batın Özbinar ise 45 kilogramda üçüncü oldu. Dereceye giren MSK'lı tekvandocular 14–20 Haziran 2022 tarihlerinde Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda mücadele ederek, Mersin'i temsil etmeye hak kazandı. - MERSİN

Tekvandoda Mersin şampiyonu Cansu Nayman oldu
Tekvandoda Mersin şampiyonu Cansu Nayman oldu

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Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekvandoda Mersin şampiyonu Cansu Nayman oldu - Son Dakika

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