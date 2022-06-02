Tekvandoda Roma 2022 Grand Prix'i yarın İtalya'da başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Tekvandoda Roma 2022 Grand Prix'i yarın İtalya'da başlayacak

02.06.2022 09:55
Tekvandoda Roma 2022 Grand Prix'i yarın İtalya'da başlayacak

Tekvandoda, 2024 Paris Olimpiyatları'na 60 kota puanı verecek Roma 2022 Grand Prix'i yarın İtalya'da başlayacak.

Tekvandoda, 2024 Paris Olimpiyatları'na 60 kota puanı verecek Roma 2022 Grand Prix'i yarın İtalya'da başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk grand prix müsabakasında Türkiye'yi 8'i erkek, 7'si kadın olmak üzere 15 sporcu temsil edecek. Her sıklette 32 sporcunun mücadelede edeceği organizasyon G-6 statüsünde yapılacak.

Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Erkekler: Deniz Dağdelen (58 kilo), Görkem Polat (58 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Muhammed Emin Yıldız (80 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo) Enbiya Taha Biçer (+80 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo)

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Zeliha Ağrıs (57 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Huri Korkut (+67kilo), Nafia Kuş (+67kilo)

Organizasyon 5 Haziran Pazar günü sona erecek.

YORUMLAR
500
Tarihi Roma Hamamı'nda Trio Patara Grubu konseri Tarihi Roma Hamamı'nda Trio Patara Grubu konseri İtalya'da Türk denizciliğini anlatacak İtalya'da Türk denizciliğini anlatacak İtalya marşı sözleri! İtalya milli takım marşı Türkçe çevirisi - İtalya milli marşı sözleri Türkçe çevirisi tam metin! İtalya marşı sözleri! İtalya milli takım marşı Türkçe çevirisi - İtalya milli marşı sözleri Türkçe çevirisi tam metin!
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekvandoda Roma 2022 Grand Prix'i yarın İtalya'da başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
09:54 Yeni skandal Ümraniye'den! Metro istasyonunun yanında cinsel birliktelik yaşadılar
09:44 Galatasaray orta sahayı ona emanet edecek! Dortmund'la sözleşmesi sona eren Axel Witsel liste başı
09:43 Johnny Depp'e karşı açtığı hakaret davasını kaybeden Amber Heard'den ilk açıklama: Hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde
09:36 Eyüpsultan'da inşaat alanındaki demirlerin üzerine düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
09:11 Düğün sırasında gelinliğinin altından kan sızmaya başlayan gelin büyük panik yaşadı
09:08 Spor Toto 1.lig'de final karşılaşması! Süper Lig'e çıkacak son takım netleşecek
09:04 Yatak odasında korkudan donup kaldı! Karyolanın altından zıplayan dev yılan panik yarattı
09:04 Barış Akarsu filminde başrolde yer alacaktı, verdiği yanıtlar ve tavrıyla rolünü kaybetti! Tepki çeken Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılık açıklaması...
08:56 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sorusuna yanıt geldi: Yarın erken seçimi ilan et, aynı gün adayımızı açıklayalım! Var mı sende o yürek?
08:51 Survivor All Star'a eleme heyecanı! Adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 09:59:19. #1.12#
SON DAKİKA: Tekvandoda Roma 2022 Grand Prix'i yarın İtalya'da başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement