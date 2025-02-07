Tenis Hamlesi Çalıştayı Sonuçları Açıklandı

Spor

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), aralık ayında düzenlenen "Türkiye Tenis Hamlesi" çalıştayının sonuç raporunu paylaştı.

TTF'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Üniversitesi Future Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen çalıştaya milli sporcular, antrenörler, kulüpler, master tenisçiler, akademisyenler ve medya kuruluşları gibi 110 paydaş katıldı.

Çalıştayın ana maddeleri arasında Türk tenisinin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler, rekabet ortamının geliştirilmesi, eğitim olanakları ve sponsorluk başlıkları yer aldı.

Türk tenisi için yeni bir dönemin başladığını belirten TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, "Çalıştay sırasında paylaşılan değerli görüşler, tenis sporunun daha geniş kitlelere ulaşması ve altyapının güçlendirilmesi için bize rehberlik edecek." ifadesini kullandı.

Çalıştaydan elde edilen veriler, federasyonunun 2025-2028 Stratejik Planı'nın oluşturulmasında kullanılacak.