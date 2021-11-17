Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin yedinci gününde İspanyol Garbine Muguruza ile Estonyalı Anett Kontaveit adını finale yazdırdı.
Bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon dolar ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvasına, Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda oynanan yarı final maçlarıyla devam edildi.
Teklerde 4 numaralı seribaşı Maria Sakkari ile 8 numaralı seribaşı Anett Kontaveit karşılaştı. Estonyalı sporcu, toplam 2 saat 2 dakika süren maçta rakibini 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.
Diğer yarı final mücadelesinde ise iki İspanyol tenisçi, 7 numaralı seribaşı Paula Badosa ile 6 numaralı seribaşı Garbine Muguruza karşı karşıya geldi.
Muguruza, vatandaşını 6-3'lük setlerle yenerek 1993 yılından bu yana turnuvada final bileti alan ilk İspanyol oldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Tenis: WTA Finalleri - Son Dakika Spor