Teniste geleceğin yıldızları Zonguldak'ta mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Teniste geleceğin yıldızları Zonguldak'ta mücadele edecek

29.06.2022 17:26
Teniste geleceğin yıldızları Zonguldak'ta mücadele edecek

Zonguldak Tenis Deniz İhtisas Kulübü 71 yıllık başarılı tarihi ve Türkiye Tenis Federasyonu nezdindeki başarılı çalışmaları ile önemli organizasyonları almaya devam ediyor.

Zonguldak Tenis Deniz İhtisas Kulübü 71 yıllık başarılı tarihi ve Türkiye Tenis Federasyonu nezdindeki başarılı çalışmaları ile önemli organizasyonları almaya devam ediyor.

Ülkenin ilk dört Tenis İhtisas Kulübünden biri olan Zonguldak Tenis Deniz İhtisas Kulübü 30 Haziran-03 Temmuz tarihleri arasında da Türkiye Tenis Federasyonu 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvasının organizasyonunu üstlendi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 41 erkek ve 24 kız oyuncu olmak üzere toplam 65 tenisçi Zonguldak Tenis Deniz İhtisas Kulübünün 71 yıllık tarihi tesisinde karşı karşıya gelerek Milli Takıma seçilme yolunda önemli etken olan klasman puanlarını yükseltmeye çalışacak.

Zonguldak Tenis Deniz İhtisas Kulübünün Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Özçep, Çok önemli bir organizasyonu bir kez daha Zonguldak'a getirmekten gurur duyduklarını, böyle büyük ulusal şampiyonaların yapılmasının genç tenisçiler için önemli bir katkı ve teşvik unsuru olduğunu, Yönetim Kurulundaki tüm arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Tenis Federasyonu nezdinde yoğun çalışmalar yaptıklarını ve bunun neticesinde böyle önemli organizasyonların verildiğini ifade etti. Özçep bu şampiyona için sporcular, aileleri ve antrenörleri ile birlikte yaklaşık 150 kişinin 4-5 gün süreyle Zonguldak'ta konaklayacağını, bunun da Zonguldak kenti için hem turistik hem de ekonomik açıdan önemli bir katkı olacağını ve misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade ederek tüm tenis severleri de 71 yıldır hizmet verdikleri tesislerde bu güzel ve zevkli organizasyonu izlemeye davet etti. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Efeler'de 'Tenis Turnuvası' heyecanı Efeler'de 'Tenis Turnuvası' heyecanı Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar'da ödüller 30 Haziran'da sahiplerini bulacak Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar'da ödüller 30 Haziran'da sahiplerini bulacak
Kaynak: İHA

Koruyucu Aile Günü, Zonguldak, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teniste geleceğin yıldızları Zonguldak'ta mücadele edecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 17:33:47. #1.12#
SON DAKİKA: Teniste geleceğin yıldızları Zonguldak'ta mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement