Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlileri Açık Havada Sporla Buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlileri Açık Havada Sporla Buluşturuyor

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlileri Açık Havada Sporla Buluşturuyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen egzersiz programları, Eskişehirlileri açık havada spor yapmaya teşvik ediyor. Haftanın 4 günü gerçekleştirilen egzersizlerde uzman spor eğitmenleri eşlik ediyor. Ayrıca hafta sonları zumba ve yoga etkinlikleri de düzenleniyor.

03.07.2024 12:58  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen egzersiz programları, Eskişehirlileri açık havada sporla buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkının sağlıklı bir ortamda spor ile buluşması adına düzenlediği etkinlikler sürüyor.

Bu kapsamda açık havada düzenlenen sabah egzersizleri vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşiyor. Pazartesi hariç haftanın 4 günü düzenlenen egzersiz programları, uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Sabah egzersizleri Salı ve Perşembe günleri 10.00 - 11.00 saatlerinde, Kumlubel Mahallesi Aydınlı Sokak Parkı'nda, 09.30 - 10.30 saatlerinde, Şeker Mahallesi Şeker Parkı'nda, çarşamba ve cuma günleri 10.00 - 11.00 saatlerinde Şht. Pyd. Kmd. Er Savaş Kubaş Parkı'nda, 10.00 - 11.00 saatlerinde sabah sporu yapılıyor.

Hafta sonu zumba ve yoga yapılıyor

Zumba etkinliği 7 Temmuz - 8 Eylül tarihleri arasında her Pazar günü 11.00-12.00 saatlerinde Özdilek yanı koruluk alanda yapılacak. Yoga ise Özdilek yanı koruluk alanda her Pazar 12.30-13.30 saatlerinde ve 7 Temmuz - 8 Eylül tarihleri arasında tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı yoga yapılacak bir diğer adres olacak ve etkinlik 6 Temmuz - 7 Eylül arası her cumartesi günü 10.00 - 11.00 saatlerinde yapılıyor.

Egzersiz programlarına katılmak isteyen vatandaşların havlu, su ve matlarını yanlarında getirmesi gerekiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlileri Açık Havada Sporla Buluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
15:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile bir araya geldi
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:32:09. #1.13#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlileri Açık Havada Sporla Buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement