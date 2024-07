Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlileri Açık Havada Sporla Buluşturuyor

Spor

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen egzersiz programları, Eskişehirlileri açık havada sporla buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkının sağlıklı bir ortamda spor ile buluşması adına düzenlediği etkinlikler sürüyor.

Bu kapsamda açık havada düzenlenen sabah egzersizleri vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşiyor. Pazartesi hariç haftanın 4 günü düzenlenen egzersiz programları, uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Sabah egzersizleri Salı ve Perşembe günleri 10.00 - 11.00 saatlerinde, Kumlubel Mahallesi Aydınlı Sokak Parkı'nda, 09.30 - 10.30 saatlerinde, Şeker Mahallesi Şeker Parkı'nda, çarşamba ve cuma günleri 10.00 - 11.00 saatlerinde Şht. Pyd. Kmd. Er Savaş Kubaş Parkı'nda, 10.00 - 11.00 saatlerinde sabah sporu yapılıyor.

Hafta sonu zumba ve yoga yapılıyor

Zumba etkinliği 7 Temmuz - 8 Eylül tarihleri arasında her Pazar günü 11.00-12.00 saatlerinde Özdilek yanı koruluk alanda yapılacak. Yoga ise Özdilek yanı koruluk alanda her Pazar 12.30-13.30 saatlerinde ve 7 Temmuz - 8 Eylül tarihleri arasında tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı yoga yapılacak bir diğer adres olacak ve etkinlik 6 Temmuz - 7 Eylül arası her cumartesi günü 10.00 - 11.00 saatlerinde yapılıyor.

Egzersiz programlarına katılmak isteyen vatandaşların havlu, su ve matlarını yanlarında getirmesi gerekiyor. - ESKİŞEHİR