Salı Pazarı'nın yeni bölümü yayında!
Umut Ozan Darıcı, Kaan Kurtuluş ve İlhan Çelik; Netflix'te yayınlanan Fatih Terim belgeselini, Jesus'un Fenerbahçe'si ve Crespo'nun oyununu, Farioli'nin pasla çıkma ısrarını, Galatasaray'da Mertens'in rolünü, Beşiktaş'ta Ismael tartışmaları ve Ersin Destanoğlu'nun performansını ve ligde uygulanan "VAR" sistemini konuştu.
Son Dakika › Spor › Terim Belgeseli, Jesus & Crespo, Farioli, Mertens'in Rolü, Ismael ve Ersin tartışması, 'VAR' sistemi | Salı Pazarı - Son Dakika