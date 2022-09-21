Terim Belgeseli, Jesus & Crespo, Farioli, Mertens'in Rolü, Ismael ve Ersin tartışması, "VAR" sistemi | Salı Pazarı - Son Dakika
Üye Girişi

Terim Belgeseli, Jesus & Crespo, Farioli, Mertens'in Rolü, Ismael ve Ersin tartışması, "VAR" sistemi | Salı Pazarı

21.09.2022 08:43

Salı Pazarı'nın yeni bölümü yayında!

Salı Pazarı'nın yeni bölümü yayında!

Umut Ozan Darıcı, Kaan Kurtuluş ve İlhan Çelik; Netflix'te yayınlanan Fatih Terim belgeselini, Jesus'un Fenerbahçe'si ve Crespo'nun oyununu, Farioli'nin pasla çıkma ısrarını, Galatasaray'da Mertens'in rolünü, Beşiktaş'ta Ismael tartışmaları ve Ersin Destanoğlu'nun performansını ve ligde uygulanan "VAR" sistemini konuştu.

YORUMLAR
500
Corendon Alanyaspor teknik direktörü Farioli Corendon Alanyaspor teknik direktörü Farioli
Kaynak: DailyMotion.com

Francesco Farioli, Ersin Destanoğlu, İlhan Çelik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Terim Belgeseli, Jesus & Crespo, Farioli, Mertens'in Rolü, Ismael ve Ersin tartışması, 'VAR' sistemi | Salı Pazarı - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

Son Dakika
20:21 Hakkında öldü haberleri çıkan İlyas Salman: Çok iyi adamdım
19:49 İrem Derici'nin son pozu hayranlarından tam not aldı
19:41 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi şaşkınlık yarattı: Onu hayırlısıyla uğurlarsınız
18:52 Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz
18:49 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi
18:40 Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 20:46:31. #1.11#
SON DAKİKA: Terim Belgeseli, Jesus & Crespo, Farioli, Mertens'in Rolü, Ismael ve Ersin tartışması, "VAR" sistemi | Salı Pazarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement