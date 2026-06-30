Başkan Kul: "Samsunspor sevgisi, bu şehrin hafızasında ve gönlünde yer etmiş büyük bir değerdir" - Son Dakika
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Başkan Kul: "Samsunspor sevgisi, bu şehrin hafızasında ve gönlünde yer etmiş büyük bir değerdir"

Başkan Kul: "Samsunspor sevgisi, bu şehrin hafızasında ve gönlünde yer etmiş büyük bir değerdir"
30.06.2026 14:21  Güncelleme: 14:31
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Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsunspor'un 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kulübün şehrin ortak değeri ve gururu olduğunu vurguladı.

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsun spor'un 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kırmızı-beyazlı kulübün yalnızca bir futbol takımı değil, Samsun'un ortak değeri, ortak gururu ve nesiller boyu süren büyük bir sevda olduğunu ifade etti.

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsunspor'un 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kırmızı-beyazlı kulübün Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olduğunu belirtti. Başkan Kul, "Bazı sevdalar tribünde başlar, bazıları sahada. Ancak Samsunspor sevgisi, bu şehrin hafızasında ve gönlünde yer etmiş büyük bir değerdir. 61 yıldır başarılarıyla, mücadelesiyle ve vefakar taraftarıyla Samsun'umuzun gururu olan Samsunspor, sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda şehrimizin en önemli markalarından biridir" dedi.

Başkan Şenol Kul, kuruluşundan bugüne kadar kulübe emek veren tüm başkanlara, yöneticilere, teknik heyetlere, futbolculara ve taraftarlara teşekkür ederek, "Geçmişinden aldığı güçle geleceğe yürüyen Samsunspor'umuzun önümüzdeki yıllarda da yeni başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Kırmızı-beyaz sevdamız Samsunspor'umuzun 61. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, nice gurur dolu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Şenol Kul, mesajının sonunda Samsunspor camiasının 61. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, yeni sezonda kırmızı-beyazlı ekibe başarı dileklerini iletti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başkan Kul: 'Samsunspor sevgisi, bu şehrin hafızasında ve gönlünde yer etmiş büyük bir değerdir' - Son Dakika

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