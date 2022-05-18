Tesisin ve Timsah Arena'nın toplam elektrik maliyetinin 700 bin TL olduğu belirtildi! Bursaspor'dan küçülme kararı - Son Dakika
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Tesisin ve Timsah Arena'nın toplam elektrik maliyetinin 700 bin TL olduğu belirtildi! Bursaspor'dan küçülme kararı

18.05.2022 13:11

Geçtiğimiz haftalarda Bursaspor yönetimi küme düşülmesi halinde Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerini kapatıp, Vakıfköy Orhan Özselek tesislerine gideceği belirtilmişti. Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinin ve Timsah Arena'nın elektrik maliyeti 700 bin TL'yi buluyor. Bu rakamın TFF 2. Lig'de karşılanması oldukça zor gözüküyor.

Spor Toto 1. Lig'den düşen Bursaspor'da en çok merak edilen konu, yönetimin yapacağı toplantı sonrası tesisler hakkındaki vereceği karar.

TESİSLER BOŞALACAK

Daha önce Bursaspor yönetiminin basın mensupları ile yaptığı toplantıda, küme düşülmesi halinde Vakıfköy Orhan Özselek tesislerine taşınacağı belirtilmişti.

ELEKTRİK MALİYETİ 700 BİN TL

Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinin ve Timsah Arena'nın toplam elektrik maliyetinin 700 bin TL olduğu ve bunun TFF 2. Lig'de karşılanamaz olduğu belirtilmişti. Ayrıca Bursaspor'da çalışan personel sayısında da ciddi bir azalma olacak.

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İbrahim Yazıcı, Timsah Arena, Türk Lirası, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tesisin ve Timsah Arena'nın toplam elektrik maliyetinin 700 bin TL olduğu belirtildi! Bursaspor'dan küçülme kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tesisin ve Timsah Arena'nın toplam elektrik maliyetinin 700 bin TL olduğu belirtildi! Bursaspor'dan küçülme kararı - Son Dakika
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