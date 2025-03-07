Tete, Panathinaikos'ta fırtına estiriyor - Son Dakika
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Tete, Panathinaikos'ta fırtına estiriyor

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Galatasaray'dan Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, 11 gol ve 3 asistlik performansıyla kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor. UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'ya karşı galibiyet golünü atan Tete, bu sezon tüm kulvarlarda dikkat çekici bir performans sergiledi.

07.03.2025 14:02  Güncelleme: 14:45
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Sezon başında Galatasaray'dan Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, bu sezonki 11 gol, 3 asistlik performansıyla kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor.

Son olarak UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Panathinaikos'un Fiorentina'yı 3-2'lik skorla yendiği maçta galibiyet golünü atan Tete, bu sezon Yunan ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 11 gol ve 3 asiste ulaştı. Panathinaikos'ta bu sezon Yunanistan Süper Ligi, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 farklı kulvarda 41 müsabakada forma şansı bulan 25 yaşındaki oyuncu, Yunanistan Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde 5'er, Avrupa Ligi elemelerinde de 1 gol kaydetti.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Kariyerinde Gremio, Shaktar Donetsk, Lyon, Leicester City ve Galatasaray'da da oynayan Tete, en çok gol attığı sezonuna ise 11 golle Panathinaikos'ta ulaştı. Brezilyalı futbolcu daha önce Shaktar Donetsk'te 2021-2022 sezonunda 10 gol kaydetmişti. Tete, geçen sezon forma giydiği Galatasaray'da ise 45 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans ortaya koymuştu.

Tete, Panathinaikos\'ta fırtına estiriyor

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    balon heryerde balondur 1 6 Yanıtla
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