TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Tuzlaspor: 0 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Tuzlaspor: 0

26.02.2022 15:34
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Tuzlaspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada sağ kanattan Ogün Bayrak'ın ceza sahası içerisine yolladığı topa yükselen Hamza Gür'ün kafa vuruşunda top, kaleci Emre'nin müdahalesi sonucu dışarıya çıktı.

18. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası yakınlarına kadar gelen Hamza Gür, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

31. dakikada sol kanattan kaptığı topla ceza sahası içerisine kadar giren Ezeh, topu Sedat Şahintürk'e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Şahintürk'ün vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

76. dakikada Metincan'ın ceza sahası dışından yaptığı ortada topla buluşan Onat'ın vuruşunda meşin yuvarlak top az farkla dışarıya gitti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Sezgin Çınar xx, Ali Can Alp xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Ogün Bayrak xx, Mehmet Dingil xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Muharrem Cinan xx, Alhassan xx, Ackah xx (Taşkın Çalış dk. 60 xx), Uzodimma xx, Olawoyin xx (Aykut Çeviker dk. 78 x), Ali Yavuz Kol xx (Ziya Alkurt dk. 60 xx), Hamza Gür xx (Erkam Reşman dk. 84 ?)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Uğur Utlu, Manaj, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Samet Asatekin xx, İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Bardhi xx, Diack xx, Sedat Şahintürk xx (Ahmet Yazar dk. 46 xx), Tayfun Aydoğan xx (Metincan Cici dk. 46 xx), Sefa Kınalı xx (Onat Kutay Kurt dk. 71 xx), Ezeh xx

Yedekler: Mikulic, Çekdar Orhan, Erhan Kartal, Mustafa Emre Can

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Goller: Hamza Gür (dk. 18) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Sedat Şahintürk, Bardhi, Ahmet Yazar, Ezeh (Tuzlaspor), Ackah, Taşkın Çalış (Keçiörengücü) - ANKARA

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Tuzlaspor: 0

YORUMLAR
500
Ankara'da Rusya Büyükelçiliği önünde protesto Ankara'da Rusya Büyükelçiliği önünde protesto

KEÇİÖRENGÜCÜ, Hamza Gür, Tuzlaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Tuzlaspor: 0 - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Eş değiştirme niyetiyle çağırdılar, soyup soğana çevirdiler! İspanyol iş insanı diri diri gömüldü
15:30 Ukrayna lideri Rusça konuştu, Ruslara çağrı yaptı: Savaşa karşı çıkın!
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:50 Ukrayna'dan Apple'a Rusya çağrısı: Rus kullanıcıları engelleyin, ürün satışlarını durdurun!
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
14:16 Antalya'da mahsur kaldılar! Ukrayna 2. ligi futbolcuları: Yürüyerek de olsa ülkemize gitmek istiyoruz!
14:14 Ruslar çıkınca Hersonlu çocukların ilk yaptığı Rus bayraklarını indirmek oldu
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 15:41:32. #1.11#
SON DAKİKA: TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Tuzlaspor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement