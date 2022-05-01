TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0 - Son Dakika
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TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0

01.05.2022 18:07
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0

TFF 1. Lig'in 35. haftasında BB Erzurumspor sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek play-off'a kalmayı garantiledi.

TFF 1. Lig'in 35. haftasında BB Erzurumspor sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek play-off'a kalmayı garantiledi.

Maçtan dakikalar

38. dakikada İlyas'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Rasheed dokundu, kaleci Szumski topu kornere çeldi.

43. dakikada Emircan'ın ara pasında topla buluşan Eren Tozlu ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıkı.

60. dakikada Orhan'ın köşe atışında kaleci İsmet'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu arka direkte Hasek ağlara gönderdi. 1-0

68. dakikada Novikovas ceza sahasına girmeden sert vurdu, kaleci İsmet direk dibinde topa sahip oldu.

69. dakikada sol kanattan Atila'nın ortasında ceza sahası içinde Rasheed kafayı vurdu, top az farkla üsten auta çıktı.

83. dakikada İlyas ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Szumski topa güçlükle kontrol etti.

87. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Olanare'nin volesinde top direkten oyun alanına geri geldi.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Abdullah Bora Özkara xxx, Ceyhun Sesigüzel xxx

BB Erzurumspor: Szumski xxx, Mustafa Akbaş xxx, Mustafa Yumlu xxx, Orhan Ovacıklı xxx, Mücahit xx, Emircan xx (Novikovas dk. 58 xx), Gökhan Alsan xx (Gökhan Kardeş dk. 76 x), Hasek xxx (Alican Özfesli dk. 89 ?), Estrela xxx, Olanare xxx (Süleyman Koç dk. 89 ?), Eren Tozlu xx (Aly Malle dk. 89 ?)

Yedekler: Göktuğ, Eyüp, Batuhan, Yusuf Koç, Hüseyin

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Kocaelispor: İsmet xx, Berkay xx (Omolo dk. 81 ?), Musa Nizam xx, Atila xx, Mehmet Yılmaz xx, Mehmet Taş xx, İlyas xx, Kolovos xx (Mandjeck dk. 81 ?), Diop xx, Rasheed xx (Yiğit Ali dk. 70 x), Samed Ali Kaya xx

Yedekler: Doğukan, Diogo Coelho, Alpay, Kerem Can, Denizalp

Teknik Direktör: Fırat Gül

Gol: Hasek (dk. 60) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Gökhan Alsan, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı (BB Erzurumspor), Rasheed (Kocaelispor) - ERZURUM

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0

YORUMLAR
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Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Eren Tozlu, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Kocaelispor: 0 - Son Dakika
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