TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında 1461 Trabzon FK sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Ozan Burak Akduman xx, Uğur Başdaş
1461 Trabzon FK: Özkan x, Onur Akdeniz x, Yasin Palaz x, Yunus Emre Gedik x, Ali Aytemur xx Hakan Yavuz x (Berkay Kara dk. 88 ?), Caner Aktaş x (Muammer dk. 72 x), Halil İbrahim x (Rahmi Anıl Başaran dk. 63 x), Hakan Yeşil x, İrfan Akgün x (Kerem Baykuş dk. 72 x), Yasin x (Özkan Yıldırım dk. 88 ?)
Yedekler: Mustafa, Erkul, Ahmet, Tunahan, Utku
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Sakaryaspor: Furkan xxx, Çağlayan xxx, Oğuz Kocabal xxx, Mehmet xxx, Onur xxx, Ümit xxx, Ömer Bozan xxx (Ömer Can dk. 56 x), Okan xxx, Ozan xxx (Onur dk. 70 x), Ali Özgün xxx (Tahir dk. 56 x), Burak xxx (Umut dk. 70 x)
Yedekler: Fatih, Eyüpcan, Hamza, Oğuz Yıldırım, Hurşit, Murat
Teknik Direktör: Ercüment Çoşkundere
Gol: Oğuz Kocal (dk. 90+8) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Yasin (1461 Trabzon), Onur, Ozan, Ömer (Sakaryaspor) - TRABZON
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig : 1461 Trabzon FK: 0 Sakaryaspor: 1 - Son Dakika