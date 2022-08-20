Kırklarelispor'da sezon hazırlıkları sürüyor

TFF 2. Lig 2022-2023 sezonunda mücadele edecek Kırklarelispor hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Bilgin Erdem, AA muhabirine, kamp döneminin ardından çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bu sezon güzel bir transfer dönemi geçirdiklerini ve takımın gücüne güç kattığını ifade eden Erdem, takımın uyumunun da güzel olduğunu kaydetti.

Bu yıl hedeflerinin yüksek olduğunu vurgulayan Erdem, "Sezona çok kısa bir süre kaldı. Biz de çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Yaklaşık 40 gündür çok ciddi bir çalışma yaptık. Çünkü artık ligde vites yükseltmemiz gerekiyor. İnşallah hak ettiğimiz yere geleceğiz." diye konuştu.