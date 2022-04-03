TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta maçında Akhisarspor sahasında ağırladığı Karacabey Belediyespor'a 6-0 mağlup oldu.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadı
Hakemler: Yunus Dursun xx, Muhammed Yıldız xx, Burak Sami Şad xx
Akhisarspor: Enes x, Kemal x, İbrahim x, Cengiz x, Gökmen x(Recep dk. 46 x), Enes x(Yavuz dk. 64 x), Mert x(Yusuf Kanal dk. 46 x), Furkan x, Cihat x, Mert Efe x(Oğuzcan dk. 46 x), Bertuğ x(Orçun dk.78 x)
Karacabey Belediyespor: Veysel xx, Arda xx, Mevlüt xx, Enes xx (İlke dk. 46 xx), Hakan xx, Kaan xx (Ahmet dk. 69 xx), Abdullah xxx (Ata dk. 69 xxx), Devrim xxx (Sergen dk. 69 xx), Bekir xx, Harun xx (Ömer dk. 82x), Uğur xxx
Goller: Abdullah (dk.5), Devrim (dk.25 ve dk.44), Harun (dk.64), Uğur (dk.78), Ata (dk. 85 Pen.)
Kırmızı kart: Yavuz (dk. 74) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Kaan, Arda, (Karacabey Belediyespor), İbrahim (Akhisarspor) - MANİSA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Karacabey Belediyespor: 6 - Son Dakika