TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Karacabey Belediyespor: 6 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Karacabey Belediyespor: 6

03.04.2022 17:17
TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Karacabey Belediyespor: 6

TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta maçında Akhisarspor sahasında ağırladığı Karacabey Belediyespor'a 6-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta maçında Akhisarspor sahasında ağırladığı Karacabey Belediyespor'a 6-0 mağlup oldu.

Stat: Spor Toto Akhisar Stadı

Hakemler: Yunus Dursun xx, Muhammed Yıldız xx, Burak Sami Şad xx

Akhisarspor: Enes x, Kemal x, İbrahim x, Cengiz x, Gökmen x(Recep dk. 46 x), Enes x(Yavuz dk. 64 x), Mert x(Yusuf Kanal dk. 46 x), Furkan x, Cihat x, Mert Efe x(Oğuzcan dk. 46 x), Bertuğ x(Orçun dk.78 x)

Karacabey Belediyespor: Veysel xx, Arda xx, Mevlüt xx, Enes xx (İlke dk. 46 xx), Hakan xx, Kaan xx (Ahmet dk. 69 xx), Abdullah xxx (Ata dk. 69 xxx), Devrim xxx (Sergen dk. 69 xx), Bekir xx, Harun xx (Ömer dk. 82x), Uğur xxx

Goller: Abdullah (dk.5), Devrim (dk.25 ve dk.44), Harun (dk.64), Uğur (dk.78), Ata (dk. 85 Pen.)

Kırmızı kart: Yavuz (dk. 74) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Kaan, Arda, (Karacabey Belediyespor), İbrahim (Akhisarspor) - MANİSA

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Karacabey Belediyespor: 6
TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Karacabey Belediyespor: 6
TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Karacabey Belediyespor: 6
TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Karacabey Belediyespor: 6
TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Karacabey Belediyespor: 6
TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Karacabey Belediyespor: 6

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi Son dakika haberleri | Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi Teco Karacabey Belediyespor: 0-6 Teco Karacabey Belediyespor: 0-6

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Spor Toto, Akhisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Karacabey Belediyespor: 6 - Son Dakika


Son Dakika
17:14 Yangından kaçmak isteyen bekçi, merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi
17:04 Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti! İstanbul ekibi, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi
17:02 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 7 kişi saldıkları genci bayıltana kadar dövdü
16:49 Babası mezuniyet hediyesi olarak son model BMW aldı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu
16:40 Oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı: Yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim
15:58 ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
15:53 Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
15:32 Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor!
15:21 Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 17:25:19. #1.13#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Karacabey Belediyespor: 6 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement