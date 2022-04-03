TFF 2. Lig: Ankaraspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 2 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Ankaraspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 2

03.04.2022 16:01
TFF 2. Lig: Ankaraspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 2

TFF 2. Lig'in 33. haftasında Ankaraspor, konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

TFF 2. Lig'in 33. haftasında Ankaraspor, konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Eren Gökmen xx, Emre Doğu xx, Mert Baykal xx

Ankaraspor: Bayram Kılıç xx, Batuhan Tur xxx, Gökhan Kurumuş xx, Recep Yemişçi xx (Ramazan Eren Demir dk. 90+1 ?), Orhan Aktaş xx, Sedat Cengiz xxx (Mehmet Gürkan Öztürk dk. 69 x), Oğuzhan Efe Yılmaz xx, Furkan Çil xx (Fatih Kızılkaya dk. 69 x), Erdal Öztürk xx (Kadir Yazıcı dk. 79 x), Şahin Fıstıkçı xx, Yusuf Buğra Koşal xx (Doğukan İnci dk. 46 xx)

Çorum Futbol Kulübü: Hasan Hüseyin Akınay xxx, Muhsin Yıldırım xx (Mehmet Akyüz dk. 74 xx), Hakkı Can Aksu xxx, Sefa Akın Başıbüyük xx, Mertcan Aşcı xxx, Halil İbrahim Sönmez xxx (Fatih Ergül dk. 90+1 ?), Murat Yıldırım xxx, Recep Türköz xx (Volkan Keskin dk. 90+1, ?), Mahsun Çapkan xx, Burak Çalık xx (Volkan Okumak dk. 74 x), Butuhan Er xx (Mustafa Eren Damar dk. 76 x)

Goller: Halil İbrahim Sönmez (dk. 37), Mehmet Akyüz (dk. 87) (Çorum FK), Ramazan Eren Demir (dk. 90+1) (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Furkan Çil (Ankaraspor), Burak Çalık (Çorum FK) - ANKARA

TFF 2. Lig: Ankaraspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 2
TFF 2. Lig: Ankaraspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 2
TFF 2. Lig: Ankaraspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 2
TFF 2. Lig: Ankaraspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 2
TFF 2. Lig: Ankaraspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 2
TFF 2. Lig: Ankaraspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 2
TFF 2. Lig: Ankaraspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 2
TFF 2. Lig: Ankaraspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 2
TFF 2. Lig: Ankaraspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 2

YORUMLAR
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaraspor, Fatih, Çorum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Ankaraspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Ankaraspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 2 - Son Dakika
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