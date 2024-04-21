TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 1 Somaspor: 0

Elazığspor, Sapanca Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.