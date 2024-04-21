TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 1 Somaspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor konuk ettiği Somaspor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Semih Kurt, İsmail Ertunç, Ömer Yasin Gezer
Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Canberk Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok (Erdi Can Şehit dk. 89), Fatih Cerlek (Murat Arda Ayhan dk. 81), Alperen Pak, Berat Ali Genç, Furkan Şeker, Hüseyin Karabey, Volkan Altınsoy, Taha Aydınlı (Ege Özkayımoğlu dk. 68), Melik Derin
Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Mahmut Şat, Oğuzhan Ayaydın, Arda Çolak (Cemil Devrim dk. 65), Kenan Fakılı (Erkan Şentürk dk. 55), Kamil Fidan (Mücahit Aslan dk. 46), Yasin Yıldız (Mert Kuyucu dk. 76), Yunus Emre Dursun, Yiğit Utku Gök, Hakan Öztürk (Ceyhun Çoban dk. 76), Abdulkadir Öksüz
Goller: Melik Derin (dk. 42) (Belediye Derincespor)
Sarı kart: Abdülkadir Öksüz (Somaspor) - KOCAELİ
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
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