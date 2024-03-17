TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta Afyonspor ve Ankaraspor Berabere Kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Afyonspor, evinde Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Yakup Özhan, Efe Kurtuluş, Erol Ernek
Afyonspor: Boran Güngör, Mustafa Emre Can, Mustafa Erkasap (Koray Zorlu dk. 66), Muhammet Mustafa Özbay (Utku Büyükköse dk. 66), Kerem Kaya, Samet Semiz (Yunus Mertoğlu dk. 46), Umut Can Kanber, Emirhan Sefa Öz (Umut Yaşar Keçeci), Bedirhan Akbaba (Batuhan Çakır dk. 60), İrfan Köse, Hüseyin İçlek
Ankaraspor: Anıl Atağa, Kaan Baysal, Hamza Gür (Doğukan İnci dk.46), Mehmet Burak Tarlabölen (Utku Şen dk. 56), Recep Taşbakır, Batuhan Kırdaroğlu (Yiğit Kotan dk. 77), Muhammet Raşit Yöndem, İbrahim Sürgülü, Furkan Eliaçık, Savaş Yorulmaz, Recep Yemişçi
Goller: Bedirhan Akbaba (dk.46) (Afyonspor), Recep Taşbakır (dk. 65) (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Kaan Baysal, Umut Can Kanber, Muhammet Mustafa Özbay, Hüseyin İçlek (Afyonspor), İrfan Köse, Utku Şen (Ankaraspor) - AFYONKARAHİSAR
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Hatayspor maçında takımının ilk yarıda kötü bir performans sergilediğini belirtti. Gisdol, enerjilerinin olmadığını ve ikinci yarıda biraz daha iyi bir performans gösterdiklerini söyledi. Maç sonucunda 3-0 mağlup olan Samsunspor, milli arayı iyi değerlendireceklerini ve geriye kalan 8 maçta en iyi performansı göstereceklerini ifade etti.
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