Futbolculara tatlı ikramında bulunan Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Spor'u bu yılda başarılı olacağından emin olduğunu söyledi. Daha sonra Ispartaspor Asbaşkanı Nuri Top'un teklifi üzerine, Belediye Başkanı Başdeğirmen penaltı atışı yaptı. - ISPARTA

Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesindeki çim sahasında hazırlıklarına devam eden Isparta 32 Spor'un antrenmanını Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ziyaret etti. Başdeğirmen, Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak'a, yönetim kurulu üyelerine, Teknik Direktör Yusuf Şimşek ve futbolculara başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Isparta 32 Spor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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