TFF 2. Lig'de derbi heyecanı - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de derbi heyecanı

07.09.2022 15:08
TFF 2. Lig'de derbi heyecanı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve geride kalan 2 haftada 4'er puan toplayan Amedspor ile Şanlıurfaspor, 10 Eylül Cumartesi günü kozlarını Şanlıurfa'da paylaşacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve geride kalan 2 haftada 4'er puan toplayan Amedspor ile Şanlıurfaspor, 10 Eylül Cumartesi günü kozlarını Şanlıurfa'da paylaşacak. Dostluk çağrısında bulunan Şanlıurfalı taraftarlar, Amedsporlu taraftarları Şanlıurfa'ya davet etti.

Amedspor, çalışmalarını 3 puan hedefiyle sürdürüyor. Her iki takım da kazanmak için iddialı. Bir yandan yaptığı önemli transferlerle bu sezon grup şampiyonu olarak Spor Toto 1. Lig hayallerini gerçekleştirmek isteyen Amedspor, diğer yandan yine iddialı bir yapılanmayla yine şampiyonluk hayalini kuran Şanlıurfaspor. Komşu kentler Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın iddialı temsilcileri, cumartesi günü kritik bir derbiye çıkacak. Her iki takım da Şanlıurfa GAP Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı kazanıp önemli bir eşiği aşmak istiyor.

Deplasmanda olmasına rağmen kazanmak isteyen Amedspor'da sakatlığı bulunan kaleci Bekir dışında eksik yok, moraller oldukça yüksek. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç da hedeflerinin bu maçtan 3 puanla ayrılmak olduğunu dile getirdi.

Maça iki takım taraftarlarının da ilgisi bir hayli büyük. Şanlıurfasporlu taraftarlar, 30 bin kişilik stadı doldurmaya hazırlanıyor. Şanlıurfa İl Spor Güvenlik Kurulu yasak kararı almadığı takdirde Amedsporlu taraftarların da maça gideceği kaydedildi. İki takımın taraftar grupları da maç öncesinde dostluk çağrılarında bulunuyor. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Şanlıurfa, Amedspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de derbi heyecanı - Son Dakika

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