TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımının Başkanı Yük Asansöründe Maç İzledi - Son Dakika
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TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımının Başkanı Yük Asansöründe Maç İzledi

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımının Başkanı Yük Asansöründe Maç İzledi

AcnTURK Vanspor'un başkanı Feyat Kıyak, hak mahrumiyeti cezası nedeniyle kiraladığı yük asansöründe takımının maçını izledi. Kıyak, cezası nedeniyle tribünden izleyemediği maçı yük asansörüne çıkarak izledi ve takımının 2-0 galibiyetiyle sevinç yaşadı. Kıyak, takımını yalnız bırakmamaya çalıştığını ve şampiyonluğa inandıklarını belirtti.

02.03.2024 16:39  Güncelleme: 16:39
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi AcnTURK Vanspor'un başkanı Feyat Kıyak, hak mahrumiyeti cezası nedeniyle kiraladığı yük asansöründe takımının maçını izledi.

Başkan Kıyak, geçen hafta deplasmanda oynanan Esenler Erokspor-AcnTURK Vanspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle 120 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Kıyak, bugün Van Atatürk Stadyumu'nda Hes İlaç Afyonspor ile oynanan maçı, cezası nedeniyle tribünden izlemeyenince yük asansörü kiraladı.

Stadın yanına getirilen yük asansörüne çıkarak maçı izleyen Kıyak'a hem taraftar hem de sporcular destek verdi.

Van ekibinin karşılaşmayı 2-0 kazanmasıyla büyük sevinç yaşayan Kıyak, AA muhabirine, tüm zorluklara rağmen takımı yalnız bırakmamaya çalıştığını söyledi.

Takımının bu sene ligde şampiyon olacağına inandıklarını belirten Kıyak, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Esenler Erokspor ile oynanan maçta tutulan rapor doğrultusunda maalesef 120 gün hak mahrumiyeti cezası aldım. Bununla ilgili hukuki süreci başlattık. İtirazlarımızı yaptık. İnşallah en yakın zamanda tekrar sahalara dönüp, taraftar ve futbolcu kardeşlerimle buluşacağım. Yük asansöründe maçı izlemek elbette zor. Bugüne kadar hiç takımı ve taraftarımızı yalnız bırakmadım. Ben asansörde, futbolcular sahada, taraftar da tribünde bir ve beraber olmuşuz. Şampiyonluğa inanmışız. Yük asansörünü kiralıyorum. Olsun, Vanspor'a feda olsun. İyi günde kötü günde mücadele vereceğiz. Ceza kalkana kadar iç sahada maçı bu şekilde izleyeceğim."

Kaynak: AA

Van, Ceza, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımının Başkanı Yük Asansöründe Maç İzledi - Son Dakika

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