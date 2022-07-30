Nazilli Belediyespor ikinci hazırlık maçında berabere kaldı

TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor, 2022-2023 sezonunun ikinci hazırlık karşılaşmasında deplasmanda Fethiyespor'un misafiri olurken, müsabaka 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

Fethiye ilçe stadında oynanan karşılaşmada Nazilli Belediyespor her iki devrede farklı on birlerle mücadele etti. Karşılaşmada Fethiyespor 1. dakikada Nurettin Çakır ile ilk golü buldu. Daha sonra etkili oyununun karşılığını 39. dakikada Nurettin Çağların ayağından bulduğu gol alan Naz Naz beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında farklı bir 11 ile sahada yer alan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda girdiği pozisyonlarda gol bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Nazilli Belediyespor bu karşılaşma ile yeni sezon kamp programının ilk etabını tamamladı. Siyah inciler 3. hazırlık karşılaşmasını 4 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Göztepe ile oynayacak. - AYDIN