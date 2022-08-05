Tarsus İdman Yurdu Genel Sekreteri Duman: "İyi bir kamp dönemi geçiyoruz" - Son Dakika
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Tarsus İdman Yurdu Genel Sekreteri Duman: "İyi bir kamp dönemi geçiyoruz"

05.08.2022 09:34
Tarsus İdman Yurdu Genel Sekreteri Duman: "İyi bir kamp dönemi geçiyoruz"

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nda ikinci kamp dönemi başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nda ikinci kamp dönemi başladı.

Tarsus İdman Yurdu Genel Sekreteri Tolunay Duman, Erzurum'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, ikinci kampa da bugün Ayfonkarahisar'da başladıklarını söyledi. Geçen sezon TFF 1. Lig'e çıkmayı penaltılarla kaçıran Tarsus İdman Yurdu, yeni sezona 14 günlük Erzurum kampından sonra 14 günlük Ayfonkarahisar kampına başladı. Güzel ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Tolunay Duman, burada yapacakları hazırlık maçlarıyla lige hazır hale geleceklerini söyledi.

"Hedefimiz Tarsus İdman Yurdumuzu hak ettiği konuma getirmektir"

Kondisyon açısından kampların çok önemli olduğunu vurgulayan Duman, "Güzel bir ekip kurmaya çalıştık. 14 günlük Erzurum kampı bizim açımızdan çok verimli geçti. Bugün yeni kampımıza başladık. İnşallah burada en verimli şekilde hazırlıklarımızı yapar, lige hazır hale geliriz. Kamplar kondisyon, güç depolamanın yanı sıra yeni ve eski oyuncuların birbirini tanıması ve kaynaşmasına vesile oluyor. Hedefimiz Tarsus İdman Yurdumuzu hak ettiği konuma getirmektir" şeklinde konuştu.

"Yeni sezonun kazasız belasız geçmesini diliyorum"

Tarsus İdman Yurdu'nu çok sevdiğini belirten Duman, "Tarsus İdman Yurdu'nda bugün yöneticilik yapmanın gururunu yaşıyorum. Dediğimiz gibi hedefimiz Tarsus İdman Yurdu'nu 100. yılında hak ettiği konuma getirmektir. Teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Bize bu görevi veren ve takımın tek destekçisi Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a teşekkür ediyorum. Bize inanan ve güvenen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemin kazasız ve belasız bir şekilde geçmesini diliyor, bütün takımlara başarılar diliyorum" ifdelerini kullandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurum, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu Genel Sekreteri Duman: 'İyi bir kamp dönemi geçiyoruz' - Son Dakika

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