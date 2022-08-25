Tarsus İdman Yurdu 100. yılda şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika
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Tarsus İdman Yurdu 100. yılda şampiyonluk hedefliyor

25.08.2022 09:22
Tarsus İdman Yurdu 100. yılda şampiyonluk hedefliyor

TFF 2. Lig Beyaz Grupta yer alan Tarsus İdman Yurdu, kuruluşunun 100. yılında şampiyonluk hedefliyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta yer alan Tarsus İdman Yurdu, kuruluşunun 100. yılında şampiyonluk hedefliyor.

Teknik direktör Serdar Bozkurt, kulüp tesislerinde yaptığı toplantıda takıma herkesin sahip çıkmasını istedi. Bozkurt, "Geçen yıl şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Tarsus İdman Yurdu, şanssızlık sonucu hedefine ulaşamadı. Ama bu sezon yine aynı hedef doğrultusunda lige hazırlandık ve sezona iddialı başlıyoruz" dedi.

Takımının Erzurum ve Afyonkarahisar'da yaptığı 34 gün süren iki ayrı kamp dönemini değerlendiren Bozkurt "Her iki kampımız verimli geçti. Erzurum'da fizik ve kondisyon ağırlıklı çalıştık. Afyon'da ise hazırlık maçları ile takımımız hazır hale geldi. Hazırlık maçlarımızın üçünde beraberlik alırken bir maçı da kazandık. Eksikliklerimizi gördük. Daha da iyi olacağız. Genellikle 2. ligdeki futbolcular bazı sıkıntılar yaşıyor. Lig Mayıs'ta bitiyor. Play Off'a kalan takımların oyuncuları maçlara devam ediyorlar. Süre olarak iki sezon arasında 80 gün kalıyor. Bu sürede çalışmalar ve hazırlıklar için biraz az. Ama biz zamanı iyi değerlendirdik ve lige hazırız. Lig başladıktan sonra 8-10 haftada tüm takımlar oturur ve sistemi belirler. Biz de sistemi tam oturtunca iyi bir Tarsus İdman Yurdu izleteceğiz. Bu hafta sonunda lig maçları başlıyor. Biz ilk maçımızı deplasmanda 24 Erzincanspor ile yapacağız. Amacımız lige iyi bir başlangıç yapmak ve galibiyetle sezona başlamaktır. Şu anda takımda iki oyuncumuzun hafif sakatlık durumları var. Onun dışında bir iki eksik mevkide oyuncularımız var. Bir kenar oyuncusu birde sol beke oyuncu alma durumumuz var. İki oyuncu daha alabilirsek hiç eksiğimiz kalmaz" diye konuştu.

Bu sezon şehir olarak şampiyonluğa hazır olduklarını söyleyen Bozkurt, "Taraftarımızla, oyuncularımızla, teknik heyetimizle ve yönetimimizle şampiyonluk hedefliyoruz. Bu kulübün kuruluşunun 100. yılında 1. Lige çıkacağımıza inanarak sezona başlıyoruz. Tek başına oyuncu veya yönetim, taraftar şampiyon olmaz. Tüm şehir el ele vererek şampiyon olunur. Bizde şampiyonluğa hazırız" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurum, Bozkurt, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu 100. yılda şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika

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