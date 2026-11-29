TFF 2. Lig'de Elazığspor, evinde 68 Aksaray Belediyespor'u 5-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Seza Çimento Elazığspor, evinde 68 Aksaray Belediyespor'u 5-1 mağlup etti. Elazığspor'un gollerini Barış, Mert ve Feyyaz atarken, 68 Aksaray Belediyespor'un tek golü penaltıdan Bahattin'den geldi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Seza Çimento Elazığspor, evinde 68 Aksaray Belediyespor'u 5-1 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Yunus Emre Çakar, Ersin Erbay, Burak Bakırtaş
Elazığspor: Furkan Köse (Atakan Nuri dk. 36), Sertaç Çam (İsmail Esat dk. 82), Veli Çetin (Ali Yeşilyurt dk. 82), Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Barış Ekincier, Onur Eriş (Alp Ada dk. 64), Ali Altınöz, Erhan Kartal, Alperen Pak, Mert Örnek (Enes dk. 64)
68 Aksaray Belediyespor: Hüseyin Altıntaş, Fatih Özkan, Şiyar Kepir, Bahattin Karahan, Özkan Yıldırım (Emirhan dk. 76), Batuhan Günaldı, Mehmet Mustafa Yıldızaç (Ahmet Kağan dk. 76), İsmail Zehir, Hümeyir Albayrak, Muhammet Enes Erdem (Kral dk. 84), Melik Derin (Cengiz dk. 46)
Goller: Barış (dk. 7), Mert (dk. 16, 45 ve 51), Feyyaz (dk. 88) (Elazığspor), Bahattin (dk. 59 pen.) (68 Aksaray Belediyespor)
Sarı kartlar: Özkan, İsmail (68 Aksaray Belediyespor)
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