Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de ilk hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Bitexen Düzcespor- Ankaraspor: 3-1
İnegölspor- Bayburt Özel İdare Spor: 3-0
Arnavutköy Belediyespor- Sivas Belediyespor: 2-1
Somaspor- Batman Petrolspor: 0-1
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Afjet Afyonspor: 1-1
Şanlıurfaspor- Çorum FK: 0-0
Anagold 24Erzincanspor- Tarsus İdman Yurdu: 1-1
Menemen FK- Esenler Erokspor: 1-0
Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Kırmızı Grup
Adıyaman FK- 1461 Trabzon: 0-1
Silahtaroğlu Vanspor- Pazarspor: 1-0
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor- Fethiyespor: 4-2
GMK Kastamonuspor-Serik Belediyespor: 1-2
Kocaelispor-Weecoins Kırklarelispor: 2-1
Etimesgut Belediyespor- Sarıyer: 1-1
İskenderunspor- Balıkesirspor: 1-0
Diyarbekirspor- Uşakspor: 1-0
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