Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika

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