Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig

28.08.2022 23:40
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de ilk hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

TFF 2. Lig'de ilk hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Bitexen Düzcespor- Ankaraspor: 3-1

İnegölspor- Bayburt Özel İdare Spor: 3-0

Arnavutköy Belediyespor- Sivas Belediyespor: 2-1

Somaspor- Batman Petrolspor: 0-1

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Afjet Afyonspor: 1-1

Şanlıurfaspor- Çorum FK: 0-0

Anagold 24Erzincanspor- Tarsus İdman Yurdu: 1-1

Menemen FK- Esenler Erokspor: 1-0

Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Kırmızı Grup

Adıyaman FK- 1461 Trabzon: 0-1

Silahtaroğlu Vanspor- Pazarspor: 1-0

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor- Fethiyespor: 4-2

GMK Kastamonuspor-Serik Belediyespor: 1-2

Kocaelispor-Weecoins Kırklarelispor: 2-1

Etimesgut Belediyespor- Sarıyer: 1-1

İskenderunspor- Balıkesirspor: 1-0

Diyarbekirspor- Uşakspor: 1-0

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TFF 2. Lig: Düzcespor: 3 Ankaraspor: 1 TFF 2. Lig: Düzcespor: 3 Ankaraspor: 1 TFF 2. Lig Kırmızı Grup TFF 2. Lig Kırmızı Grup
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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