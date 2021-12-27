Üye Girişi
TFF 2. Lig'de ilk yarı heyecanı tamamlandı - Son Dakika

TFF 2. Lig'de ilk yarı heyecanı tamamlandı

27.12.2021 09:53
TFF 2. Lig'de ilk yarı heyecanı tamamlandı

TFF 2. Lig'de ilk yarı heyecanı dünkü maçlarla tamamlanırken, Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor devreye lider girmeyi başardı.

TFF 2. Lig'de ilk yarı heyecanı dünkü maçlarla tamamlanırken, Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor devreye lider girmeyi başardı.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor'un dışında, Beyaz Grup'ta 18, Kırmızı Grup'ta 20 takım mücadele etti.

Normal sezonu gruplarında ilk sırada bitiren ekiplerin doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği ligde, birincileri takip eden dörder ekip ise 1. Lig'e çıkacak 3. takımın belirleneceği play-off etabında mücadele etmeye hak kazacak. Kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini geçecek iki ekip, play-off finalde karşılaşacak.

Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor dışında son 3 sıradaki takımlar, Kırmızı Grup'ta da sezonu son 4'te bitirecek ekipler küme düşecek.

İlk yarının dünkü müsabakalarla tamamlandığı ligde ikinci devre 15-16 Ocak 2022 tarihlerindeki maçlarla başlayacak ve 30 Nisan Cumartesi günkü müsabakalarla tamamlanacak. Normal sezonun ardından play-off maçlarının tarihi belirlenecek.

Beyaz Grup

Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 39 puanla tamamlayan Pendikspor, en yakın rakibi Amed Sportif Faaliyetler'in 11 puan önünde yer aldı. Amed Sportif Faaliyetler'in yanı sıra 27'şer puanlı Bucaspor 1928 ile Nazilli Belediyespor ve 25 puana sahip Isparta 32 Spor play-off hattında bulunuyor.

Grupta Eskişehirspor, Teco Karacabey Belediyespor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor ise ilk devreyi düşme hattında tamamladı.

Kırmızı Grup

Sakaryaspor'un 45 puanla zirvede yer aldığı Kırmızı Grup'ta, 40 puana sahip 1461 Trabzon, 37 puanlı Afjet Afyonspor ile 36 puanı bulunan An Zentrum Bayburt Özel İdarespor lideri takip eden takımlar oldu. 34'er puana sahip Sivas Belediyespor ile Çorum FK bu ekipleri izliyor.

Niğde Anadolu FK, Kahramanmaraşspor, Ergene Velimeşespor ile Sarıyer ilk devre itibarıyla düşme hattında yer aldı.

YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Pendikspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de ilk yarı heyecanı tamamlandı - Son Dakika Spor


Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi         
09:58
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan kötü haber: Kansere yakalandı CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan kötü haber: Kansere yakalandı         
09:56
Felçli adam düşünce gücüyle tweet attı Felçli adam düşünce gücüyle tweet attı         
09:46
Güney Afrika'nın 'eşitlik savaşçısı' din adamı Desmond Tutu hayatını kaybetti Güney Afrika'nın 'eşitlik savaşçısı' din adamı Desmond Tutu hayatını kaybetti         
09:41
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır         
20:31
Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı         
20:08
Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor         
20:00
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05
Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor         
18:47

Son Dakika Haberleri
09:56 CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan kötü haber: Kansere yakalandı
09:55 MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı
09:50 Brezilya'da barajlar taştı: 20 bini aşkın insan evsiz kaldı
09:45 Felçli adam düşünce gücüyle tweet attı
09:45 Tiryakiler dikkat! Yılbaşında hem sigaraya hem alkole iki zam birden geliyor
09:44 Trabzonspor, transfer sürecine hızlı başladı! Polonyalı sol bek için görüşmeler başladı
09:40 Güney Afrika'nın 'eşitlik savaşçısı' din adamı Desmond Tutu hayatını kaybetti
09:29 Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı
09:28 Yeni dolandırıcılık taktiği: EGM ve TSK logolu fotoğraflarla kapora alıp, kayıplara karışıyorlar
09:27 Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 10:02:24. #1.12#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig'de ilk yarı heyecanı tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement