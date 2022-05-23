TFF 2. Lig'e yükselen Fethiyespor, kupasını aldı - Son Dakika
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TFF 2. Lig'e yükselen Fethiyespor, kupasını aldı

23.05.2022 23:23
TFF 2. Lig'e yükselen Fethiyespor, kupasını aldı

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde İçel İdmanyurdu'na penaltılarda üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükselen Fethiyespor, kupasını düzenlenen törenle aldı.

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde İçel İdmanyurdu'na penaltılarda üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükselen Fethiyespor, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanan maçın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

Muğla ekibine kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi verdi.

Seremonide büyük sevinç yaşayan Fethiyesporlu futbolcular, kupayla tribüne giderek mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.

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TFF 3. Lig play-off final müsabakasında Fethiyespor, İçel İdman Yurdu'nu penaltı atışlarında 5-4 mağlup ederek, TFF 2. Lig'e yükselen taraf oldu. TFF 3. Lig play-off final müsabakasında Fethiyespor, İçel İdman Yurdu'nu penaltı atışlarında 5-4 mağlup ederek, TFF 2. Lig'e yükselen taraf oldu. Mersin'den Ankara'ya binlerce taraftar gitti Mersin'den Ankara'ya binlerce taraftar gitti
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF 2. Lig'e yükselen Fethiyespor, kupasını aldı - Son Dakika


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