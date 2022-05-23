TFF 2. Lig'e yükselen Fethiyespor, kupasını aldı

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde İçel İdmanyurdu'na penaltılarda üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükselen Fethiyespor, kupasını düzenlenen törenle aldı.
Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanan maçın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.
Muğla ekibine kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi verdi.
Seremonide büyük sevinç yaşayan Fethiyesporlu futbolcular, kupayla tribüne giderek mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.
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