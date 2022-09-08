Afyonspor, Göztepe'de top koşturan Ege Özkayımoğlu'nu renklerine bağladı - Son Dakika
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Afyonspor, Göztepe'de top koşturan Ege Özkayımoğlu'nu renklerine bağladı

08.09.2022 13:23
Afyonspor, Göztepe'de top koşturan Ege Özkayımoğlu'nu renklerine bağladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Göztepe'de top koşturan Ege Özkayımoğlu'nu renklerine bağladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Göztepe'de top koşturan Ege Özkayımoğlu'nu renklerine bağladı.

Mor beyazlı ekip ligdeki iddialı mücadelesini sürdürürken bir taraftan da transfer çalışmasına devam ediyor. Afyonspor son olarak 1. Lig takımlarından Göztepe'den 21 yaşındaki forvet oyuncusu Ege Özkayımoğlu ile anlaşmaya vardı. Mor beyazlı ekip Ege Özkayımoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonspor, Göztepe'de top koşturan Ege Özkayımoğlu'nu renklerine bağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonspor, Göztepe'de top koşturan Ege Özkayımoğlu'nu renklerine bağladı - Son Dakika
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