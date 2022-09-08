Mor beyazlı ekip ligdeki iddialı mücadelesini sürdürürken bir taraftan da transfer çalışmasına devam ediyor. Afyonspor son olarak 1. Lig takımlarından Göztepe'den 21 yaşındaki forvet oyuncusu Ege Özkayımoğlu ile anlaşmaya vardı. Mor beyazlı ekip Ege Özkayımoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Afyonspor, Göztepe'de top koşturan Ege Özkayımoğlu'nu renklerine bağladı - Son Dakika

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