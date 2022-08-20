TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Erzurum kampını tamamladı.
Pazarspor, Erzurum kampını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak Pazar'a döndü. 10 gün süren Erzurum kampının ardından Pazarspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Vanspor maçı ile sezona başlayacak. - RİZE
Kaynak: İHA
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Son Dakika › Spor › Pazarspor'da Erzurum kampı sona erdi - Son Dakika
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