Pazarspor, Yasin Davuş'u renklerine bağladı - Son Dakika
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Pazarspor, Yasin Davuş'u renklerine bağladı

17.08.2022 13:01
Pazarspor, Yasin Davuş'u renklerine bağladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Yasin Davuş'u transfer etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Yasin Davuş'u transfer etti.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Pazarspor, Kahramanmaraşspor'da forma giyen kalecei Yasin Davuş ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Davuş, Pazarspor'un Erzurum'daki kampına katıldı. - RİZE

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Zeki Sinanoğlu ve Tolga Çokkoşan Turgutluspor'da Zeki Sinanoğlu ve Tolga Çokkoşan Turgutluspor'da Turgutluspor'da çifte imza Turgutluspor'da çifte imza
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Pazarspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pazarspor, Yasin Davuş'u renklerine bağladı - Son Dakika

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