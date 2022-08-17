TFF 2. Lig'de mücadele eden Pazarspor, Kahramanmaraşspor 'da forma giyen kalecei Yasin Davuş ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Davuş, Pazarspor'un Erzurum 'daki kampına katıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Pazarspor, Yasin Davuş'u renklerine bağladı - Son Dakika

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