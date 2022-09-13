Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig

13.09.2022 12:50
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig gruplarında 4. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

TFF 2. Lig gruplarında 4. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

TFF 2. Lig'de 4. haftanın programı şöyle:

Beyaz Grup:

15.30 Bayburt Özel İdare- Menemen FK (Bayburt Genç Osman)

15.30 Sivas Belediyespor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

16.00 Ankaraspor- Arnavutköy Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.30 İnegölspor-Bitexen Düzcespor (İnegöl İlçe)

16.30 Esenler Erokspor- Şanlıurfaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Batman Petrolspor-Hes İlaç Afyonspor (Batman Yeni Şehir)

19.00 Çorum FK- Bursaspor (Çorum Şehir)

19.00 Tarsus İdmanyurdu- Isparta 32 Spor (Tarsus İlçe)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Somaspor (Diyarbakır)

Kırmızı Grup:

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15.30 1461 Trabzon FK-İskenderunspor (Yomra İlçe)

15.30 Adıyaman FK-Silahtaroğlu Vanspor (Adıyaman Atatürk)

15.30 Pazarspor-Teco Karacabey Belediyespor (Pazar İlçe)

16.00 Serik Belediyespor- Kırşehir Futbol Spor Kulübü (Serik İsmail Oğan)

16.30 Sarıyer-Kocaelispor (Yusuf Ziya Öniş)

16.30 Uşakspor-GMG Kastamonuspor (Uşak 1 Eylül)

16.30 Weecoins Kırklarelispor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Kırklareli Atatürk)

19.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Etimesgut Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Fethiyespor-Diyarbekirspor (Fethiye İlçe)

19.00 Bucaspor 1928- Ankara Demirspor (Yeni Buca)

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Etimesgut, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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