TFF 2 Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 1Bayburt Özel İdare: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK ile Bayburt Özel İdare karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xx, Serdar Osman Akarsu xx, Mustafa Tosun xx
Hekimoğlu Trabzon FK: Özkan xx, Onur Akdeniz xx, Yasin Palaz xx, Yunus Emri Gedik x (Tunahan dk. 51 x), Hakan Demir x (Kerem Baykuş dk. 81 ?), Ali Aytemir xx, Hakan Yavuz xx (Abdulkadir Beyazit dk. 87 ?), Caner Aktaş xx, Özkan Yıldırım x (Berkay Kara dk. 46 x), Mehmet Sak xx, Ethem Erboğa xx
Bayburt Özel İdare: Zülfükar xx, Mehmet Taşcı xx, Uğur xx, Ali Fırat Okur xx, Ömer Esenkaya xx, Sefa Narin xx, Onur Kolay xx, Yunus Emre Yalçın xx (Salim Asal dk. 76 x), Ali Aydemir xx (Emre Şahin dk. 58 x), İbrahim Alan xx, Uğur Mustafa Türk x (Ömer Çalışkan dk. 58 x)
Goller: İbrahim Alan (dk. 15) (Bayburt Özel İdare), Caner Aktaş (dk. 87) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı kartlar: Zülfükar, Mehmet Taşcı (Bayburt Özel İdare) - TRABZON
Kaynak: İHA
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