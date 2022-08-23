İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı kiraladı - Son Dakika
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İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı kiraladı

23.08.2022 19:07
İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı kiraladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

İskenderunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Galatasaray'da forma giyen 22 yaşındaki file bekçisi Berk Balaban'la anlaşma sağlandığı belirtildi.

Futbolcunun bir yıllığına kiralandığı belirtilen açıklamada, "Oyuncumuza İskenderunspor forması altına başarılar diliyoruz." denildi.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Balaban, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı kiraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı kiraladı - Son Dakika
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