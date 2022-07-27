Balıkesirspor Kaptan Atilla ve İbrahim Halil Çolak ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
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Balıkesirspor Kaptan Atilla ve İbrahim Halil Çolak ile sözleşme yeniledi

27.07.2022 14:54
Balıkesirspor Kaptan Atilla ve İbrahim Halil Çolak ile sözleşme yeniledi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Balıkesirspor'da iç transfer çalışmaları başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Balıkesirspor'da iç transfer çalışmaları başladı. 6 sezondur Balıkesirspor formasını terleten Kaptan Atilla Özmen ve geçen sezon takımın gol yükünü sırtlayan santrfor İbrahim Halil Çolak ile sözleşme imzalandı.

Balıkesirspor tesislerinde Başkan Nedim Ömer ile bir araya gelen Atilla Özmen ve İbrahim Halil Çolak kendilerini Balıkesirspor'a bağlayan imzaları attılar. Balıkesirspor kulübünden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız Atilla Özmen ile yola devam. İç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, 6 sezondur formamızı giyen kaptanımız Atilla Özmen ile sözleşme imzaladı. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, kaptanımız Atilla Özmen'e kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz.

Evine hoş geldin İbrahim Halil Çolak. İç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, geçtiğimiz sezon kadromuzda bulunan tecrübeli futbolcu İbrahim Halil Çolak ile sözleşme imzaladı. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuz İbrahim Halil Çolak'a kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz."

Sözleşme yenileyen 2 futbolcu Balıkesirspor tesislerinde Teknik Direktör Muhammet Yılmaz ve ekibiyle antrenmanlara katıldılar. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Atilla Özmen, Halil Çolak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor Kaptan Atilla ve İbrahim Halil Çolak ile sözleşme yeniledi - Son Dakika

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