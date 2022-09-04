TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor , sahasında konuk ettiği Silahtaroğlu Van Spor FK'yı 90. Dakikada Oktay Balcı 'nın attığı gol ile 1-0 mağlup etti.Evindeki ilk maçı 3 puan ile kapattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig Kırmızı Grup Fethiyespor 1Silahtaroğlu Van Spor FK 0 - Son Dakika

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