TFF 2. Lig Kırmızı Grup Fethiyespor 1Silahtaroğlu Van Spor FK 0 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Fethiyespor 1Silahtaroğlu Van Spor FK 0

04.09.2022 22:34
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Fethiyespor 1Silahtaroğlu Van Spor FK 0

TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Silahtaroğlu Van Spor FK'yı 90. Dakikada Oktay Balcı'nın attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Silahtaroğlu Van Spor FK'yı 90. Dakikada Oktay Balcı'nın attığı gol ile 1-0 mağlup etti.Evindeki ilk maçı 3 puan ile kapattı.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Ferudun Daldaş xx, Uğur Öney xx, Murat Can Ilgaz xx

Fethiyespor: Murat xx, Şahan xxx, Rıdvan xxx, Selim xxx(Dk. 81 Doğan Can), Sinan xxx, Aykut xxx(Dk 60 Berkin xx), Burak(Dk. 60 Burak Özdüman xx), xx,Nurettin, (Dk. 35 Mustafa xx), Oktay xxx, Oğuz xxx, Selçuk xx

Silahtaroğlu Van Spor Fk: Haydar xx, Furkan xx, Erkul xx, Miraç xx, Uğur Can xx, Yaser xx(Dk. 58 Batuhan xx), Muhamed xx, Uğur Adem xx, Sabit xx(Dk. 78 Furkan xx), Muhsin xx, Barış xx

Gol: Dk 90 Oktay Balcı (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 69 Enes, Dk. 88 Sinan, Dk. 90+5 Burak, (Fethiyespor) Dk 76 Uğur Can, Dk. 77 Muhammet Ali, (Silahtaroğlu Vanspor) - MUĞLA

YORUMLAR
500
Futbol: TFF 3. Lig Futbol: TFF 3. Lig Etimesgut Belediyespor: 2-1 Etimesgut Belediyespor: 2-1
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Balcı, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig Kırmızı Grup Fethiyespor 1Silahtaroğlu Van Spor FK 0 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:16 İspanya'dan Almanya'ya giden özel uçak Baltık Denizi'ne düştü
22:04 Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç
21:59 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz?
21:38 Hatayspor-Adana Demir mücadelesinin son dakikaları heyecan doruktaydı
21:27 Muğla'da deprem! Bir saat içinde 2 kez sarsıldı
21:17 A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndan elendi
21:03 Düğünleri gündem olmuştu! Ertoşi Şerefan aşiretinin nüfusu şaşkınlık yarattı
20:55 MHP lideri Bahçeli'nin, seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir, solcu şaire ait çıktı
20:46 MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
20:45 Manchester United, sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 22:34:23. #1.11#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig Kırmızı Grup Fethiyespor 1Silahtaroğlu Van Spor FK 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement