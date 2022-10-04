Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig'de 8. hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika

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