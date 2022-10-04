TFF 2. Lig'de 8. hafta maçları yarın oynanacak

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 8. hafta yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:
Kırmızı Grup:
Yarın:
14.30 Adıyaman FK- Etimesgut Belediyespor (Adıyaman Atatürk)
14.30 Pazarspor-Kocaelispor (Pazar İlçe)
14.30 Silahtaroğlu Vanspor FK-Diyarbekirspor (Van Atatürk)
14.30 1461 Trabzon FK-GMG Kastamonuspor (Yomra ilçe)
15.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Teco Karacabey Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)
15.30 Uşakspor-Serik Belediyespor (Uşak 1 Eylül)
15.30 Weecoins Kırklarelispor-İskenderunspor (Kırklareli Atatürk)
19.00 Fethiyespor- Ankara Demirspor (Fethiye İlçe)
19.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor- Kırşehir FK (Balıkesir Atatürk)
19.00 Bucaspor 1928- Sarıyer (Yeni Buca)
Beyaz Grup:
Yarın:
14.30 Sivas Belediyespor- Çorum FK (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
14.30 Bayburt İl Özel İdare-Somaspor (Bayburt Genç Osman)
15.00 Bitexen Düzcespor- Isparta 32 Spor (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Ankaraspor- Bursaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.30 Esenler Erokspor-Hes İlaç Afyonspor (Esenler Erokspor)
15.30 İnegölspor- Şanlıurfaspor (İnegöl İlçe)
18.30 Tarsus İdman Yurdu-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Tarsus İlçe)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler- Batman Petrolspor (Diyarbakır)
19.00 Anagol 24Erzincanspor- Arnavutköy Belediyespor (Erzincan 13 Şubat)
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