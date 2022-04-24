TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Akhisarspor: 1 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Akhisarspor: 1

24.04.2022 18:03
TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Akhisarspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Mehmet Dura xx, Salih Burak Demirel xx

Pazarspor: Tunahan Dikişci xx, Birkan Yılmaz xx, Erkan Çam xx, Mehmet Demirözü xx, Atakan Ekiz xx, Taşkın Kartal xx, Hüseyin Eray Karataş xx (Uğur Can Semizoğlu dk. 89 ?), Muhammed Emin Balcılar (Yusuf Ağın dk. 88 ?), Burak Taşdemir, Feyyaz Aydil, Oğuzhan Eskiköy (Muhammed Yıldırım dk. 72 ?)

Teknik direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar

Akhisarspor: Halil Yeral xx, Cengiz Demir xx, Gökmen Aydoğdu xx, Kemal Cingirt (Furkan Korkut dk. 71 x), Recep Kutun (Serkan Özbakan dk. 72 x), Göksu Mutlu xx, Mert Özyıldırım xx, Cihat Çelik xx (Bora Yılmaz dk. 54 xx), Enes Tayfun xx, Yusuf Kanal xx (Salih Yiğit dk. 84 ?), Oğuzcan Kesgin (Serkan Sefil dk. 83 ?)

Teknik Direktör: Muhammet Yılmaz

Goller: Burak Taşdemir (dk. 11) (Pazarspor), Yusuf Kanal (dk. 20) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Birkan Yılmaz, Feyyaz Aydil, Muhammed Yıldırım, Atakan Ekiz, Uğuran Semizoğlu (Pazarspor) Enes Tayfun, Mert Özyıldırım (Akhisar) - RİZE

TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Akhisarspor: 1
TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Akhisarspor: 1
TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Akhisarspor: 1
TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Akhisarspor: 1
TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Akhisarspor: 1
TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Akhisarspor: 1
TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Akhisarspor: 1

YORUMLAR
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Türkiye Futbol Federasyonu, Pazarspor, Hisarcık, Uğur Can, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Akhisarspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Akhisarspor: 1 - Son Dakika
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