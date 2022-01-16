TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bayburtspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Ahmet Şimşek xx, Barış Sun xx, Hüseyin Gökberk Arslan xx
Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xx, Serkan Odabaşoğlu xx (İrfan Akgün dk. 59 xx), Oğuz Kocabal xx, Ali Özgün xx (Tahir Babaoğlu dk. 59 xxx), Ömer Bozan xx (Okan Dernek dk. 81 ?), Ozan Sol xx (Eyüpcan Delibalta dk. 90+1 ?), Onur Karakabak xx, Oğuz Yıldırım xx, Hurşit Taşcı xx (Umut Sönmez dk. 90+1 ?), Ümit Kurt xx
Bayburtspor: Tarık Mayhoş xx (Gökhan Yılmaz dk. 77 x), Sefa Narin xx, Onur Kolay xx, Emre Şahin xx, Ö. Faruk Çalışkan xx (Ali Aydemir dk. 71 x), Uğur Aygören xx, Y. Emre Yalçın xx, Ali Fırat Okur x, Tayyib Kanarya xx (İlker Sayan dk. 77 x), Ömer Esenkaya xx, Zülküf Özer xx
Goller: Tahir Babaoğlu (dk. 70 ve 90) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Ali Fırat Okur, Emre Şahin, Onur Kolay (Bayburtspor), Çağlayan Menderes (Sakaryaspor) - SAKARYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Bayburtspor: 0 - Son Dakika Spor