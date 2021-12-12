TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Serik Belediyespor: 1

Goller: Ali Özgün (dk. 18 ve 29) (Sakaryaspor), Burak Göksel (dk. 27) (Serik Belediyespor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta mücadelesinde Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

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