TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 Çorum FK: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 Çorum FK: 1

09.03.2022 15:57
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 Çorum FK: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 22. haftanın erteleme mücadelesinde Sakaryaspor, evinde ağırladığı Çorum FK'yı 4-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 22. haftanın erteleme mücadelesinde Sakaryaspor, evinde ağırladığı Çorum FK'yı 4-1 mağlup etti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Oğuz Kocabal xx, Ömer Bozan xxx (Umut Sönmez dk. 83 ?), Ömer Can Sokullu xx (Mehmet Mustafa Yıldızaç dk. 83 ?), Okan Dernek x, Ozan Sol xx (Onur Ramazan Toprak dk. 64 x), Burak Süleyman xx (Hurşit Taşçı dk. 64 xx), Onur Karakabak xx, Oğuz Yıldırım xx, Ümüt Kurt x, Mustafa Tahir Babaoğlu xxx (Ali Özgün dk. 71 xx)

Çorum FK: Mahmut Eren Güler xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Atakan Akkaynak x (Batuhan Er dk. 64 x), Recek Türköz xx, Murat Yıldırım x, Burak Çalık xx (Kürşat Altunkaya dk. 88 ?), İsmet Benli xx, Mustafa Eren Damar xx, Halil İbrahim Sönmez x, Mehmet Akyüz xx (Nurullah Solak dk. 90 ?), Sefa Akın Başıbüyük xx

Goller: Ömer Bozan (dk. 20), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 61), Hurşit Taşçı (dk. 71), Ali Özgün (dk. 72) (Sakaryaspor), Burak Çalık (dk. 64) Çorum FK

Sarı Kartlar: Mehmet Akyüz, Murat Yıldırım (Çorum FK), Ömer Can Sokullu, Oğuz Kocabal, Oğuz Yıldırım (Sakaryaspor) - SAKARYA

YORUMLAR
500
Sakaryaspor, Çorum FK maçının mesaisinde Sakaryaspor, Çorum FK maçının mesaisinde Serik Belediyespor'da teknik direktörlüğe Özcan Kızıltan getirildi Serik Belediyespor'da teknik direktörlüğe Özcan Kızıltan getirildi

Futbol Federasyonu, Çorum Belediyespor, Sakaryaspor, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 Çorum FK: 1 - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla Antalya'da görüşecek! Hazırlıklar tamamlandı
15:49 Ukrayna'dan acı görüntü! Savaşta ölen anne ve çocukları, dört yıl önce de başka bir savaştan kaçmış
15:40 Mete Kalkavan'dan tarihi rest! MHK'nın düzenlediği toplantıyı "Ben de yokum" diyerek terk etti
15:25 Rusya'nın 65 kilometrelik konvoyu: Önce çamura saplanmışlardı, şimdi de donarak ölme riskleri var!
15:25 İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı!
15:22 Adem Amca göle açılamayınca Yaren leylek evine gitti! Hazır gitmişken karnını da doyurdu
15:17 Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti!
15:10 Son Dakika: Türk futbolunda büyük deprem! Hakem Mete Kalkavan görevi bıraktı
15:07 Erdoğan "giderlerse gitsinler" demişti: Hekim göçü durdurulamıyor
14:59 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 16:10:44. #1.11#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 Çorum FK: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement