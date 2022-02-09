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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Afjet Afyonspor: 1 - Son Dakika

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Afjet Afyonspor: 1

09.02.2022 15:21
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Afjet Afyonspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta erteleme maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta erteleme maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Sefa Özcan, Sabri Üstünel

Vanspor Futbol Kulübü: Onur Tekin xxx, Mete Yıldız xxx, Emrah Tacir xxx, Barış Sağır x (Oktay Gürdal dk. 17 xxx), Uğur Adem Gezer xx, İsmet Kavuştu xx (Aras Aydın dk. 78 xx), Miraç Acer xx, Oktay Aydın xxx, Uğur Can xx (Yusuf Şengüler dk. 63 xx), İsa Nalbant xx (Mehmet Ali Yurdakul dk. 78 xx), Furkan Polat xxx

Afjet Afyonspor: Anıl Atağ x, Taha Can Velioğlu x, Yakup Yiğit x, Ömer İnan x (İlke Tankul dk. 87 ?), Celal Hanalp x, Doğukan Emeksiz x (Yavuz Selim Tek dk. 77 x), Nazmi Candoğan x, Burak Çoban x, Mithat Pala xx, Melik Derin x (Alper Tursun dk. 46 x (Alaattin Hamza Ok dk. 65 x)), Fatih Aktay x

Goller: Oktay Aydın (dk. 3), Oktay Gürdal (dk. 66) (Vanspor FK), Mithat Pala (dk. 59) (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu (Vanspor FK), Ömer İnan (Afjet Afyonspor) - VAN

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Futbol Federasyonu, Aras Aydın, Adem Gezer, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Afjet Afyonspor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Afjet Afyonspor: 1 - Son Dakika
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