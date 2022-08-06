Nazilli'den defansa iki takviye - Son Dakika
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Nazilli'den defansa iki takviye

06.08.2022 12:03
Nazilli'den defansa iki takviye

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde iki ismi daha kadrosuna kattı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde iki ismi daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, son olarak Çankaya FK'da kiralık oynayan Beşiktaşlı 18 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan'la 1 yıllığına kiraladı. İmza törenine katılan Başkan Ünal Önal, "Genç, hedefleri olan bir kardeşimizi camiamıza kazandırdık" dedi.

Nazilli ekibi ayrıca Pazarspor'dan stoper ve sol bek olarak görev yapan 21 yaşındaki Fatih Tultak ile 1 yıllık anlaşma sağladı. İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Erkan Abbasoğlu, "Fatih, alt yaş gruplarında 30 kez milli formayı terletmiş genç ve istekli bir kardeşimiz" diye konuştu.


- Nazilli
YORUMLAR
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Nazilli Belediyespor 'Tultak' ile anlaştı Nazilli Belediyespor 'Tultak' ile anlaştı Nazilli Belediyespor'da 2 transfer son anda gerçekleşmedi Nazilli Belediyespor'da 2 transfer son anda gerçekleşmedi
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Çankaya, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli'den defansa iki takviye - Son Dakika

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