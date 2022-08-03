Nazilli'de Mete gitti - Son Dakika
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Nazilli'de Mete gitti

03.08.2022 12:09
Nazilli'de Mete gitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da bir ayrılık daha yaşandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da bir ayrılık daha yaşandı. Nazilli Belediyespor, A takım oyuncularından Mete Karahan ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncularımızdan olan Mete Karahan ile karşılıklı olarak görüşülerek yollarımız ayrılmıştır. Mete Karahan'ın takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli'de Mete gitti - Son Dakika

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