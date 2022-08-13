Balıkesirspor'da Andaç sözleşme yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesirspor'da Andaç sözleşme yeniledi

13.08.2022 12:15
Balıkesirspor'da Andaç sözleşme yeniledi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Balıkesirspor, iç transferde Andaç Güleryüz ile yeniden anlaşma sağladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Balıkesirspor, iç transferde Andaç Güleryüz ile yeniden anlaşma sağladı. Orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde sonuca varıldı ve oyuncu yeni sezon öncesi Balıkesirspor'da kaldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "İç transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesirspor'umuz, Başkan Yardımcımız ve Futbol Şube Sorumlumuz İsmet Deniz ile As Başkanımız ve Tesisleşme Sorumlumuz Özkan Sezer'in katılımıyla düzenlenen törende Andaç Güleryüz ile yeni sözleşme imzaladı. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuz Andaç Güleryüz'e kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


YORUMLAR
500
Balıkesirspor, Andaç Güleryüz ile yeniden anlaştı Balıkesirspor, Andaç Güleryüz ile yeniden anlaştı Balıkesirspor'dan kötü prova Balıkesirspor'dan kötü prova
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Andaç Güleryüz, Balıkesirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor'da Andaç sözleşme yeniledi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:10 Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 12:15:42. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesirspor'da Andaç sözleşme yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement