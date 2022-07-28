Balıkesirspor'da kaleci Atilla takımda kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Balıkesirspor iç transferde kalecisi Atilla Özmen ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kaptanımız Atilla Özmen ile yola devam. İç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, 6 sezondur formamızı giyen kaptanımız Atilla Özmen ile sözleşme imzaladı. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, kaptanımız Atilla Özmen'e kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

- Balıkesir