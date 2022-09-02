Uşakspor, transferde daha önce kadrosuna kattığı Karşıyaka 'dan 25 yaşındaki orta saha Sefer Kanıtemiz ve aynı yaştaki gurbetçi orta alan oyuncusu Alp Demir'in imzasını resmen duyururken, 21 yaşındaki gurbetçi sol bek İnan Mehmet Çetin'le de sözleşme imzaladı. Uşakspor'da altyapıda yetişen 17 yaşındaki İbrahim Demir de profesyonel yapıldı.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Uşakspor'da imzalar sürüyor - Son Dakika

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